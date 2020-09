Alassio approva il progetto di ripascimento straordinario delle coste

Sbloccati i cantieri sta andando avanti a pieno ritmo l'iter per la ricostruzione delle difese del litorale, una battaglia che l'Amministrazione Comunale di Alassio, ma la città tutta, sta combattendo su più fronti: quello della progettazione di un'opera sommersa che attenui la forza delle onde, e quella della ricostruzione dell'arenile, prima fondamentale difesa della costa.

Se per quanto riguarda l'opera soffolta sono state recentemente individuate le risorse per l'affidamento della progettazione, per quanto riguarda la ricostituzione della spiaggia emersa la Giunta Comunale ha appena deliberato l'approvazione del Progetto Definitivo ed esecutivo del ripascimento strutturale.

Il "progetto definitivo delle opere​ a difesa naturale del centro urbano prospiciente il litorale, per la sicurezza delle vite umane e a salvaguardia delle strutture, infrastrutture e dei beni pubblici e privati, attraverso la ricostituzione della spiaggia emersa coniugata con manutenzione stagionale e/o opere a mare di difesa e conservazione degli arenili" era stato consegnato circa un mese or sono alla Regione Liguria affinchè verificasse che non fosse soggetto a Via e autorizzasse il proseguo dell'iter.