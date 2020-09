Albenga, incontri nelle frazioni per la raccolta differenziata

Partono gli incontri nelle frazioni di Albenga per spiegare ai cittadini il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Spiega l'assessore all'ambiente Gianni Pollio: "Con la SAT e gli uffici comunali abbiamo studiato le caratteristiche delle nostre frazioni decidendo di adottare il sistema più idoneo al fine di andare incontro agli utenti e agevolarli nel conferimento dei rifiuti differenziati".

In particolare coloro che vivono in edifici da una a cinque unità abitative saranno dotati di mastelli individuali per organico, vetro, carta e cartoncino, secco residuo e di sacchi codificati per la plastica. Coloro che abitano in edifici con sei o più unità abitative riceveranno le chiavi per i contenitori condominiali.

Le dotazioni necessarie al corretto conferimento dei rifiuti potranno essere ritirate fino al 30 settembre all'Ecosportello presso il centro di raccolta comunale dell'ex caserma Turinetto aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 11,00 e dalle 14,00 alle 16,00 e il sabato dalle 8,00 alle 11,00.

Continua l'assessore Gianni Pollio: "Chiedo la massima collaborazione da parte degli utenti al fine di aumentare la percentuale di differenziazione dei nostri rifiuti. È importante che ognuno di noi faccia la sua parte, sia per l'ambiente, che per evitare un aumento dei costi di smaltimento o spiacevoli sanzioni. Credo che Albenga con la SAT sia più pulita, ma occorre la collaborazione di tutti i cittadini".

L'Ufficio Ambiente, inoltre sta portando avanti il progetto denominato "Programma organizzativo per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio" per il quale ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto dalla Regione Liguria e che prevede in sinergia con la SAT, l'attivazione di azioni specifiche di supporto al servizio, tra i quali la promozione della pratica del compostaggio domestico su tutto il territorio comunale.

INCONTRI INFORMATIVI per il nuovo sistema porta a porta nelle frazioni Frazione Luogo di incontro Data e Orario Leca Presso il Palazzetto di Leca 22 settembre ore 20.30 Salea Presso la Cooperativa Macchiaverde 23 settembre ore 20.30 Campochiesa e San Giorgio Presso la scuola di Campochiesa 24 settembre ore 20.30 San Fedele Presso piazza Falcone e Borsellino 25 settembre ore 20.30 Lusignano Presso la Piazza della Chiesa 28 settembre ore 20.30 Bastia Presso la scuola di Bastia 29 settembre ore 20.30

Per ogni info e segnalazione gli utenti possono rivolgersi alla SAT

Tel: (+39) 019.886.664

Fax: (+39) 019.886.665

E-mail: info@satservizi.org

Numero verde 800.966.156

Oppure allo sportello del cittadino

Tel. 0182 5685233

Numero Verde 800126434

Email: sportellocittadino@comune.albenga.sv.it.