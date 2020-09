Albisole, attivato nuovo canale Telegram per la comunicazione delle allerte meteo

Disponibile da martedì 8 settembre il nuovo canale Telegram della Protezione Civile AIB delle due Albisole. Il servizio è gratuito, sostituisce il precedente sistema via sms, ed è disponibile su tutti i dispositivi smartphone e tablets.

Maurizio Garbarini, sindaco di Albisola Superiore comune capofila del servizio associato di Protezione Civile, dichiara: “Si tratta di un passo avanti nell’ottica della massimizzazione dell’informazione, della prevenzione e della sicurezza sul territorio e nei confronti della nostra cittadinanza specialmente su di un tema così delicato ed importante come la comunicazione delle allerte meteo, durante il corso di tutto l’anno, ma soprattutto all’inizio del periodo dell’autunno e dell’inverno”.

L’idea portata avanti dall’assessore di Albisola Superiore Luca Ottonello e dalla consigliera delegata alla Protezione Civile di Albissola Marina, Antonella Lodovisi, si è materializzata rapidamente negli ultimi giorni dopo la diffusione delle prime allerte meteo ad estate non ancora finita.

L’assessore Ottonello, con delega alla comunicazione, spiega: “L’idea dell’attivazione del canale Telegram è coerente con la strategia di comunicazione portata avanti in questi anni, già a partire dal precedente mandato, nell’ottica di ampliarla a 360 gradi in favore della cittadinanza, cercando di raggiungerla nel miglior modo possibile proprio sui dispositivi più vicini a tutti e che ormai regolano la nostra quotidianità. Questo canale, gratuito, si aggiunge ai molteplici strumenti di informazione che entrambi i Comuni hanno adottato e utilizzano quotidianamente (sito web, canali social, pannelli a messaggio variabile installati in città, etc.)”.

La consigliera Lodovisi aggiunge: “Abbiamo adottato un modello già utilizzato da grandi città capoluogo di provincia e di regione di tutta Italia che ha riscosso ottimi risultati. Questo sistema ci permette inoltre di ottenere un significativo risparmio rispetto al metodo precedente del progetto “LineaAllerta” che prevedeva l’invio di sms (a pagamento per i Comuni) a tutti gli iscritti al servizio che ne contava più di 1500”.

Le istruzioni per iscriversi:

scaricare l'App Telegram.

ricercare nella sezione "Chat" il canale "Linea Allerta Albisole"

cliccare sul canale e quindi sulla voce "Unisciti"

oppure per chi già utilizza Telegram l'indirizzo del canale https://t.me/lineallertalbisole

Si riceveranno così, dalla Protezione Civile delle Albisole, tutte le comunicazioni relative ad Allerta meteo.

Il servizio LINEALLERTA via SMS è stato disabilitato.

Altre informazioni si possono trovare sui siti web e sui canali Facebook ufficiali del Comune di Albisola Superiore e di Albissola Marina.