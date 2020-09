Sui bus TPL Linea in arrivo il personale della Protezione civile: "Tutele per gli studenti con la riapertura delle scuole"

La Protezione civile in aiuto per la sicurezza sui bus e per garantire un regolare afflusso degli studenti secondo le linee guida regionali che prevedono l’80% di capienza sui mezzi di trasporto pubblico.

E’ quanto è stato proposto anche nell’ultima riunione in videoconferenza che si è svolta con la Regione Liguria e le aziende di trasporto liguri, che ha visto la partecipazione del presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e del direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

Proprio a seguito dell’iniziativa del presidente di TPL Linea si provvederà quindi anche nel savonese a coinvolgere il personale della Protezione Civile per contribuire a gestire il trasporto scolastico alle fermate secondo le vigenti norme di legge, in occasione della prossima riapertura delle scuole.

Interventi di prevenzione e sicurezza con distribuzione di volantini che ricordano le linee guida da seguire sui mezzi pubblici a favore degli studenti, coinvolgendo direttamente la Protezione Civile: “Abbiamo ricevuto il sostegno nei comuni dove abbiamo il maggior afflusso di studenti e alunni sui nostri bus” - affermano il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso - “ferme restando quelle che saranno le decisioni sull’inizio dell’anno scolastico, se il 14 settembre oppure il 24 settembre, come TPL Linea siamo pronti per assicurare il servizio di trasporto sia grazie al nostro personale, quanto grazie al contributo della Protezione Civile delle località coinvolte nell'iniziativa”.

Secondo gli accordi intercorsi in queste ore la Protezione Civile sarà impiegata a Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano e Varazze. Nei prossimi giorni saranno definiti tutti i dettagli sul personale che coadiuverà l’azienda di trasporto savonese, anche in relazione agli orari di entrata e uscita nei diversi istituti scolastici della provincia. TPL Linea, infine, sta realizzando i volantini con le linee guida di comportamento da tenere sui mezzi pubblici da far distribuire ai ragazzi con l’apertura delle scuole.