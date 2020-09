Scuola, dopo un vertice in Regione confermata la ripartenza il 14 settembre: nel savonese Tpl rafforza le linee

Nuovi servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole e la conferma dell'avvio per lunedì 14 settembre.

Quest'oggi in Regione Liguria si sono svolte due riunioni, nella quale, nella prima, questa mattina al centro è stato proprio il trasporto con la partecipazione dei vertici di Tpl e del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"È stato riesaminato il protocollo sulle linee guida che sarà pronto e pubblicato venerdì e che si concentrerà su determinati casi - prosegue il presidente della Provincia - Si sta facendo tutto quello che è logico e opportuno per affrontare il riavvio, consci che ci saranno dei problemi soprattutto legati agli insegnanti. Ho condiviso il report a tutti i comuni della provincia e ci terremo in contatto per coordinarci".