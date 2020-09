Sulla A6 a Carcare tutti in coda per gli ultimi panini "dell'Autogrill più bello d'Italia"

Tutti in coda per l'ultimo panino dall'Autogrill più bello d'Italia. La foto postata sui social da un'automobilista è diventata virale in pochissimo tempo. Eloquente la didascalia: "Sono venuta a gustare le prelibatezze prima della chiusura. Mi sa che altri hanno avuto la stessa idea. C'è la coda fuori...".

Lo scatto è stato ripreso e condiviso sulla propria pagina Facebook anche dall'Autobar Marenco di Carcare est. Come oramai noto, l'autogrill situato lungo l'A6 chiuderà i battenti tra pochi giorni. Esattamente il prossimo 15 settembre. Dopo oltre cinquant'anni di attività, la famiglia Marenco non ha potuto partecipare alla gara per ottenere l’area, conosciuta per le sue golosità legate al territorio.

L'autogrill posizionato sulla Torino-Savona, unico per la tipicità e qualità dei suoi prodotti, perderà così la sua storica proprietà a causa della riapertura delle gare per l'acquisizione dei permessi, secondo il principio di "una gestione unitaria dell'aria oil e non oil" e dell'accorpamento, a fini di maggiore sostenibilità economica, "di più aree non adiacenti in un'unica gara".