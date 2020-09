Covid19, nella nostra regione sono 51 i nuovi casi, ma restano stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 51 i nuovi positivi da Covid-19 in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Il dettaglio dei nuovi positivi: 3 in Asl 1 di cui 2 contatti di caso confermato e 1 attività screening; 5 in Asl 2 di cui 3 contatti di caso confermato e 2 da attività di screening; 10 in Asl 3 di cui 6 contatto di caso confermato, 1 accesso ospedale e 3 da attività screening; 33 in Asl 5 di cui 17 contatti di caso confermato (1 da app immuni), 1 accesso ospedale e 15 da attività di screening.

Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Nelle ultime ventiquattr'ore inoltre si segnala il decesso di un uomo di 94 anni deceduto il 9 settembre in Medicina generale all'ospedale Sarzana e residente a La Spezia.

Casi totali da inizio emergenza sono 11.466 (+51) di cui 1.562 individuati da attività screening (+8) e 9.904 (+43) in pazienti sintomatici. Gli attualmente positivi si attestano a 1.990 unità (+39), di questi 98 (+2) sono ricoverati in ospedale (11 in terapia intensiva / UTI) e 809 sono in isolamento domiciliare (+45).

Guariti non più positivi: 7.897 (+11)

Deceduti: 1.578 (+1)

Tamponi: 256.544 (+2.351).

Ospedalizzati

Asl 1: 8 (+1)

Asl 2: 8, 2 UTI (-)

San Martino: 5, 3 UTI (-)

Galliera: 8 (-)

Gaslini: 4 (-)

Asl 4:0 (-)

Asl 5: 65, 6 UTI (+1)

Attualmente positivi per residenza: 1990 (+39)

Imperia: 105 (+3);

Savona: 203 (+2);

Genova: 952 (+3);

La Spezia: 484 (+32)

Fuori regione: 85 (-2)

Altro o in fase di verifica: 161 (+1).

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1.746 (+4)

Asl 1: 115 (+10)

Asl 2: 241 (+23)

Asl 3: 645 (-31)

Asl 4: 138 (-1)

Asl 5: 607 (+13)