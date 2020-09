La pen drive USB personalizzata, un gadget pratico ed economico

Per promuovere il proprio brand, molte aziende scelgono di offrire gadget personalizzati. Una pen drive USB personalizzata, ad esempio, è molto apprezzata. Essendo uno strumento di marketing poco costoso, la chiavetta USB si sta dimostrando molto efficace nel migliorare la consapevolezza del marchio. Offrire una chiavetta USB con un logo ai clienti è uno dei modi migliori per promuovere l'attività di un'azienda in modo sostenibile.

Gli utilizzi di una pen drive USB

Si tratta di un accessorio essenziale per il computer sia in ufficio, a casa o in viaggio. Ovviamente questo strumento di lavoro permette di accedere a tutti i file del computer senza dover utilizzare internet o altri oggetti ingombranti. Le pen drive usb personalizzate sono quindi il regalo aziendale perfetto per deliziare i clienti, i potenziali clienti e persino il personale. Perché possono usarlo per il backup e lo scambio di file digitali in un ambiente personale o professionale. In termini di pubblicità, una chiavetta USB personalizzata presenta molti vantaggi per un'azienda: costa poco, infatti, può ridurre il costo di una campagna promozionale, in particolare per le aziende con budget limitato, ma soprattutto raggiunge efficacemente l'utente finale.

Con una chiavetta USB personalizzata si può trasmettere un'immagine moderna della propria azienda

Questo congegno di archiviazione è uno strumento informatico promozionale che archivia dati digitali le cui capacità cambiano nel tempo. Nel corso degli anni infatti, siamo passati da una capacità di backup misurata in megabyte (MB) agli odierni gigabyte (GB). Oggi è possibile soddisfare la clientela offrendo supporti di memorizzazione che visualizzano diversi GB. Con questo strumento pubblicitario è possibile affermare il valore della propria azienda e distinguersi dalla concorrenza, dimostrando di essere interessati alla tecnologia ed alle attività moderne. Una chiavetta USB donata come gadget aiuterà sicuramente a fidelizzare i clienti o il personale e allo stesso tempo ad attrarre nuovi potenziali clienti.

Strumenti informatici adatti alle esigenze di tutti

Il dispositivo di archiviazione rimovibile è un accessorio che offre diverse possibilità di personalizzazione e marcatura. Per offrire un oggetto pubblicitario fuori dal comune, le aziende possono ora raggiungere i loro obiettivi grazie a un oggetto promozionale personalizzato che corrisponde alla loro immagine. Esiste un'ampia varietà di chiavette USB con diverse forme e dimensioni, realizzate con vari materiali: gomma, plastica, legno, silicone, materiali ecologici e così via. Inoltre sono presenti modelli con diversa velocità di trasferimento dei dati: 2.0 e 3.0. Con la tecnologia 3.0 è possibile copiare, salvare o condividere i file con una velocità 10 volte superiore a quelle delle normali USB pubblicitarie 2.0 che possono trasferire dati fino a 480Mbps.

Tecniche di personalizzazione di una chiavetta USB

Per personalizzare una pen drive USB esistono 3 differenti tecniche di stampa: incisione laser, serigrafia o stampa digitale. Per una chiavetta USB in legno, si dovrà sicuramente optare per un'incisione laser che non ha colore e crea un effetto bassorilievo. Se vi piaciono invece i colori, potrete scegliere tra la serigrafia, una tecnica di stampa economica, che vi consente di "colorare" il vostro logo solamente con 4 colori piani o la stampa digitale, che vi permette di personalizzare la chiavetta con logo senza limiti di colori, anche sfumati.