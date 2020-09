Successo per la 1° rassegna "Musica in piazza" a Cisano sul Neva

Doppio appuntamento, giovedì 10 e sabato 12 settembre, alle ore 20.30, in piazza Gollo, a Cisano sul Neva con altre due serate d’intrattenimento musicale. Il successo ottenuto dalla 1° rassegna “Musica in piazza”, fortemente voluta dall’amministrazione Niero per offrire un accompagnamento musicale ai clienti dei bar e ristoranti di piazza Gollo che, per rispettare il distanziamento sociale secondo le disposizioni ministeriali anti Covid-19, hanno potuto ampliare i dehor usufruendo del suolo pubblico, concesso gratuitamente dal Comune e recuperare i posti a sedere nelle sale interne, ha visto allungare la programmazione con altre due serate.

La Rassegna, organizzata dal Comune di Cisano sul Neva, in collaborazione con l’associazione culturale “La Ronzante Gorgogliatrice” vedrà, domani sera, esibirsi il gruppo “Alma Jazy”, composto da Luciano Corona ai bassi, Antonio Di Salvo alle chitarre e Stefano Ancona alla batteria e percussioni con un repertorio di musica jazz e bossanova. Sabato 12 sarà protagonista la band “Ginez e il bulbo della ventola” che, a differenza degli artisti che si sono esibiti durante la rassegna, non eseguiranno le cover di grandi successi italiani e internazionali ma i brani tratti dai primi due album pubblicati “Canzoni, bottiglie e altre battaglie” del 2017 e “L’ultima cena” del 2019. Sicuramente vicini alla musica d'autore, a caratterizzare la loro musica è una verve molto personale che, trasmessa nell'esecuzione dei loro brani, rende difficile una categorizzazione della band. Ginez alla chitarra e voce, Daniele Duchini al basso, Roberto Ascoli alla batteria e Fabio Pollono alla chitarra solista, danno prova di un’intensa ricerca e creazione di quel repertorio ormai consolidato che caratterizza il gruppo.

La band ha partecipato a diverse manifestazioni tra cui il “Rockantina Contest” e il “Giovani Musicisti Contest” di Beinasco conquistando per entrambi la vittoria e ha calcato palchi importanti come quello del “Tenco ascolta” e di “Su la testa”.