Agenda elettorale: il 10 settembre il vicesegretario della Lega Andrea Crippa a Genova e il senatore Alberto Bagnai alla Spezia

Domani, giovedì 10 settembre, saranno in Liguria il vicesegretario e deputato della Lega Andrea Crippa e il senatore e responsabile nazionale del dipartimento Economia della Lega Alberto Bagnai.

Il vicesegretario Crippa incontrerà la stampa e i cittadini a Genova alle 15 al gazebo della Lega in via XX Settembre (Kasanova) e alle 16.30 in piazza del Municipio a Busalla.

Il senatore e responsabile nazionale Dipartimento economia della Lega Alberto Bagnai sarà alle 18.30 alla Spezia (ristorante i Gabbiani, Molo Italia) per l'incontro pubblico “Piovono i miliardi? Mito e realtà degli aiuti europei”.