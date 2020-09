Agenda elettorale: "Noi per Savona" presenta i candidati di Linea Condivisa al Mercato Civico Savonese

Noi per Savona presenterà i suoi candidati nella lista di Linea Condivisa - Sinistra per Sansa nel corso di un evento pubblico che si terrà venerdì 11 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, al Mercato Civico di Savona.

Insieme ai candidati Claudia Rossi e Giacomo Buscaglia saranno presenti Gianni Pastorino - attualmente capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale - e tutto il gruppo di Noi per Savona fortemente deciso a portare in Regione i temi sui quali da sempre s'impegna sul comprensorio savonese: ambiente, sanità, infrastrutture, lavoro.