Regionali 2020, Toti: "Giovani al centro del nostro programma"

“Ai giovani stasera a Boccadasse ho detto di avere fiducia nel futuro, perché, citando Roosevelt, l'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa. Siete stati e sarete al centro del nostro programma perché vogliamo che tutti possano avere l'opportunità di rimanere in Liguria e di andare via per scelta e non per obbligo. E lo abbiamo fatto in uno dei luoghi simbolo di Genova e anche della movida, che non deve essere vissuta come uno spauracchio perché offre lavoro e ricchezza. Basta viverla con intelligenza e in sicurezza. Coraggio ragazzi, il futuro è vostro ed è tutto da costruire, insieme!”.

Così ha scritto Giovanni Toti, candidato alla presidenza della Regione, ieri sulla sua pagina Facebook dopo l’incontro a Boccadasse.