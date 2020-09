Finale tributa un ultimo commosso saluto a don Carlo: "Non siamo qui a piangere ma a giocare con lui"

La passione per lo sport in tutte le sue forme, dall'atletica al calcio, il suo esserci sempre per la comunità nel binomio divenuto storico con don Placido, la cura e le parole di conforto e confronto coi più giovani e gli ospiti della casa dei Rondinini, dove anche lui era cresciuto. Questa la descrizione dell'essenza di don Carlo nei ricordi del padre celebrante.

"Non siamo qui a piangere ma a giocare con lui - ha continuato nella commossa omelia seguita da un lungo applauso di tutti i presenti -, aveva la fede e la misericordia come compagni di viaggio. Ma soprattutto era un bambino che amava stare coi giovani coi quali si intratteneva ricordando la sua infanzia. Così oggi noi non possiamo non essere consapevoli che nelle nostre storie personali è apparso un uomo di Dio che ci ha accompagnati".