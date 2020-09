Finale, scontro tra moto e auto alle Manie: mobilitato l'elisoccorso

AGGIORNAMENTO ORE 13.38: il motociclista è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Incidente stradale nella tarda mattinata odierna a Finale Ligure. L'allarme è stato lanciato in località Manie.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e un'automobile.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, la Croce Bianca di Finale Ligure, l'automedica, l'elisoccorso "Grifo" da Villanova d'Albenga, la polizia locale e la polizia stradale.

L'intervento è ancora in atto. La viabilità è bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sono in corso gli accertamenti del caso per accertare la dinamica dell'incidente.