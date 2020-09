Pietra Ligure, sul Pontile 'Marinai d'Italia' la presentazione di "Non avevamo vent'anni - 1979, il nostro Vietnam" di Marco Roba

L'opera racconta di come al termine della guerra del Vietnam, nel 1975, le vite di quasi mille persone in fuga vennero salvate dalla Marina Militare italiana per il quale Roba, allora 19enne, prestava servizio.

Verrà presentato a Pietra Ligure "Non avevamo vent'anni - 1979, il nostro Vietnam", il libro firmato proprio da un pietrese: Marco Roba. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Pontile 'Marinai d'Italia'.

Dopo il conflitto vietnamita, le truppe del nord occuparono il sud del paese violando così gli accordi di pace di Parigi. Per sfuggire al regime che si instaurò, migliaia di vietnamiti del sud si avventurarono in mare aperto diventando noti alle cronache del tempo come 'Boat People'. Fu allora che il governo italiano decise di inviare la Marina Militare in missione umanitaria. L'8° Gruppo Navale, composto dalle navi 'Vittorio Veneto', 'Andrea Doria' e 'Stromboli', partì così per il Mar Cinese Meridionale concludendo la propria missione portando in salvo 907 profughi vietnamiti, sbarcati a Venezia il 20 Agosto del 1979.