Il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, sarà in provincia di Savona. Alle 20.30, parteciperà a un incontro elettorale a Laigueglia, presso La Suerte, in via Roma 115, con i candidati della Lega alle elezioni regionali del collegio di Savona.

Sabato 12 settembre, alle 11.30, incontrerà la stampa e i cittadini al gazebo di Albissola Marina in piazza del Popolo.