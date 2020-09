Arboscello (PD): "Poste Italiane garantisca servizio capillare e vicino ai cittadini: più attenzione a piccoli Comuni e frazioni"

"Il servizio postale è essenziale per i cittadini, soprattutto nei piccoli comuni e nelle frazioni. È una funzione sociale che merita più attenzione. In posta infatti si ritira la pensione, si fanno i pagamenti, si inviano pacchi e raccomandate".

Ad affermarlo è il candidato consigliere del PD alle prossime elezioni regionali, Roberto Arboscello, che poi continua: "Non è possibile che in alcune zone della nostra Provincia la Posta sia aperta a giorni alterni, come ad esempio a Bergeggi o addirittura solo un giorno a settimana come a Cadibona! E i casi di questo genere sono sicuramente anche molti in tutta la provincia".