Carcare, riqualificazione di via Abba: stasera (10 settembre) l'assemblea pubblica

"L’amministrazione comunale di Carcare intenderebbe avviare un intervento invasivo nell'alveo del fiume Bormida in corrispondenza di via Abba". Cosi commenta in una nota il gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco".

"L'intervento prevede: 1) il significativo restringimento della adiacente strada riducendola ad una sola corsia a senso unico di marcia con pesanti ripercussioni negative sul traffico, specialmente nella giornata di mercato; 2) destinare metà dell’attuale carreggiata, che passa sotto al ponte di via Nazionale nel tratto piazza Caravadossi – zona industriale – Sp 29, all'alveo del fiume; 3) eliminare 25 alberi pluri - decennali in ottimo stato e numerosi parcheggi; 4) sbancare la sponda destra del fiume immediatamente a ridosso dei palazzi di via Abba mettendone a rischio la stabilità; 5) sconvolgere il piano viario ed urbanistico dell’intera zona che verrebbe notevolmente penalizzata".

"Il tutto per la 'modica spesa' di circa un milione e trecento mila euro, (1.300.000,00) - conclude il gruppo "Lorenzi Sindaco" - Se ne parlerà questa sera Giovedì 10 settembre, alle ore 20,30 a Carcare presso la S.O.M.S. (Società Operaia Mutuo Soccorso) in piazza Caravadossi durante l'incontro pubblico nel quale sarà discusso il progetto illustrando le ragioni per cui l’iniziativa deve essere fermata. Durante la serata verrà costituito ufficialmente il comitato dei cittadini".