Incontro a Villanova tra l’europarlamentare Massimiliano Salini (FI) e i candidati alle regionali della lista di Forza Italia-Liguria Popolare

Si è svolto a Villanova d’Albenga un incontro con il parlamentare europeo l'onorevole Massimiliano Salini, che ricopre anche l’incarico di Coordinatore Regionale della Lombardia per Forza Italia, alla presenza del coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati, con i candidati di Forza Italia: Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Albenga e consigliere provinciale, Doriana Rodino, assessore alla Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus Universitario, Politiche Giovanili e Pari opportunità di Savona e Valeria Grippo in Palmieri, moglie del Notaio Palmieri, figlio del Notaio che per anni ha operato in Alassio, alla prima esperienza amministrativa ma molto motivata.

All’incontro era presente, in qualità di ospite, in quanto sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, anch’esso candidato nella lista Forza Italia – Liguria Popolare. Assente giustificato per motivi di lavoro Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cairo Montenotte, il quinto candidato nella lista Forza Italia – Liguria Popolare.

La fotografia è stata fatta senza mascherina ma con il necessario distanziamento sociale di un metro tra i soggetti, vicino alla Donna delle violette, monumento di Villanova d’Albenga.

L’incontro è stato molto importante per comunicare le potenzialità dell’Unione Europea in relazione ai fondi Europei che possono essere destinati alla Liguria per progetti e in risarcimento di eventi calamitosi, in particolare per il nostro comprensorio savonese.

L’On. Massimiliano Salini dimostra sempre un attaccamento al territorio, essendo eletto nella circoscrizione Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, e frequenta puntualmente il nostro ponente ligure, vicino ai problemi del territorio e alle esigenze di sindaci e amministratori.

L’on. Massimiliano Salini ha confermato la disponibilità a collaborare con quanti saranno eletti in Regione Liguria per supportare le istanze del territorio e promuovere iniziative a livello europeo.