Isola Gallinara, il sindaco di Albenga Tomatis scrive al Ministro Franceschini: "Deve tornare un bene pubblico"

Nella giornata odierna il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis inoltrerà una lettera al Ministro Franceschini per conoscere gli intendimenti del Governo sulla questione Isola Gallinara.

“In queste settimane ho avuto un dialogo continuo, proficuo e costruttivo con la Soprintendenza, la vecchia proprietà dell’isola e, naturalmente, cittadini e associazioni che hanno manifestato in maniera plebiscitaria il desiderio che l’isola Gallinara torni a essere un bene pubblico e fruibile - spiega il primo cittadino - L’attenzione su questo tema, quindi, è sempre stata alta, sia da parte mia, che da parte degli uffici comunali che hanno raccolto e fornito tutte le informazioni e la documentazione necessaria per permettere agli enti competenti di valutare la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sulla vendita".

"In questi ultimi giorni, in particolare, abbiamo ritenuto più importante agire che fare proclami, per questo che abbiamo tenuto contatti stretti con le istituzioni competenti al fine di poter raggiungere, insieme, questo importante risultato - prosegue - Purtroppo ci rendiamo conto che i tempi stringono e per questo, oltre alla richiesta effettuata nei giorni scorsi di poter avere un colloquio telefonico con il Ministro, ho deciso di scrivergli personalmente e formalmente spiegando, ancora una volta, il valore inestimabile della nostra isola e le opportunità che si aprirebbero per il territorio se tornasse ad essere un bene pubblico".

"La città di Albenga sarebbe orgogliosa di aver contribuito a un risultato di tale portata che deve essere visto anche come investimento per le generazioni future per le quali l’isola potrebbe costituire un importante volano per la crescita delle attività turistiche, sportive, ricreative e culturali a vantaggio di tutto il comprensorio ingauno e ligure" conclude il sindaco Tomatis.