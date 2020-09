La sezione Borghetto S.S.-Val Varatella della Lega si prepara a ricevere la visita di Matteo Salvini

In attesa della speciale visita di Matteo Salvini, prevista per il 17 settembre a Loano (piazza Rocca, ore 9.30), ed in occasione della Campagna Elezioni Regionali 2020, la Sez. Borghetto S.S.-Val Varatella per la Lega Salvini Premier ricorda a tutti i simpatizzanti che sabato 12 settembre si terrà il consueto Gazebo in piazza Madonna della Guardia in Borghetto SS. con orario 9,00-13,00". Così Paolo Erre, Referente Territoriale per la sezione Borghetto S.S.-Val Varatella della Lega Salvini Premier.

"Nell’occasione, oltre ad avere l’opportunità di incontrare i candidati consiglieri Stefano Mai, Roberto Sasso del Verme, Brunello Brunetto, Maria Maione e Maria Zunato, si terrà anche una doppia raccolta firme - prosegue Erre - 'Processate anche me!' a sostegno e per la propria vicinanza a Matteo Salvini, che rischia fino a 15 anni di carcere; 'Azzolina bocciata!' dove si intendono chiedere le dimissioni dell’attuale Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Vi aspettiamo numerosi!".