Pesca, Maria Zunato: "Da oggi al via la campagna Io (P)esco sicuro"

Parte da oggi e terminerà alle ore 12.00 del 24 settembre 2020 il periodo per inoltrare le domande di sostegno della campagna formativa/informativa “IO (P)ESCO SICURO”, promossa da Regione Liguria e Flag liguri

"Obiettivo generale - Spiega Maria Zunato - è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime, con il fine di determinare un miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese, incrementandone la redditività e favorendone i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche,nonchè la partecipazione delle donne ai processi decisionali. Questa iniziativa, pertanto, contribuisce ad un’occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020."

" In particolare - Prosegue Zunato - questa campagna vuole avviare i presupposti non solo per fare uscire il comparto ittico dalla crisi indotta dall'emergenza Covid-19, bensì porre solide basi per ridelineare l'intero comparto tutelandone e valorizzandone la produzione attraverso il sostegno della formazione permanente, il trasferimento delle buone pratiche ed una maggiore interazione sociale per un consumo consapevole. "

"La pandemia ha acceso i riflettori sull'importanza di un'economia locale sana, più facilmente monitorabile e quindi con maggiori garanzie per il consumatore, a questo si aggiunge che la pesca locale oggi non è più in contrasto, bensì un aiuto per la conservazione delle risorse biologiche marine e quindi per il mantenimento della biodiversità" Conclude Zunato.