Regionali 2020, "Aria Nuova per Albenga" e "Solo per Albenga" ancora al fianco di Diego Distilo

"Dopo il grande risultato delle comunali dello scorso anno con circa 1500 voti presi, 'Aria Nuova per Albenga' e 'Solo per Albenga' non lasciano solo Diego Distilo". A dichiararlo è il portavoce delle due liste civiche Saverio Gaglioti.

"Continuiamo ad appoggiare Diego Distilo perché in un anno è riuscito a chiudere 2 punti del nostro programma elettorale dimostrandosi una persona seria e di parola. Noi come sempre siamo vicini ai cittadini comuni alle persone in difficoltà, non abbiano nulla da offrire a nessuno se non la nostra amicizia e la nostra serietà battendoci per i problemi sociali" continua il portavoce.