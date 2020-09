Finale, giovane fenicottero soccorso dai volontari dell'Enpa (FOTO)

Un giovane fenicottero in difficoltà è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali savonese a Finale Ligure; il volatile si è posato sulla spiaggia dei bagni Lido e gestori e bagnanti hanno subito avvertito l’Enpa, che lo ha recuperato per le necessarie cure.

E’ sottopeso e viene sottoposto a controlli veterinari per cercare di salvarlo; purtroppo quando qualche soggetto isolato scende a terra durante una migrazione le speranze di salvarlo sono minime, proprie per le cattive condizioni di salute che lo hanno costretto a fermarsi; negli anni scorsi in situazioni analoghe i volontari dell’Enpa ne hanno soccorsi tre, sulla vicina spiaggia del Malpasso, ad Albenga ed a Vado Ligure.

L’attività di recupero di animali selvatici in difficoltà in provincia di Savona da parte dell’Enpa – associazione privata di volontariato e senza contributi statali - continua con sempre maggiore fatica, sia per l’aumento costante, anno dopo anno, dei soggetti soccorsi (oltre 3.000 nel 2019), sia per lo scarso numero di volontari disponibili, sia infine per l’insufficiente contributo economico (meno del 30% delle spese vive sostenute) che devolve la Regione Liguria; come hanno già fatto diverse altre Regioni, occorrerebbe invece che organizzasse, come prescrive la legge, un servizio pubblico o privato convenzionato di soccorso ma con mezzi e risorse adeguate; un invito che Enpa Savona lancia ai due principali candidati alla presidenza regionale delle elezioni del 20 settembre, che però finora non hanno speso una sola parola per promettere di risolvere questa grave emergenza faunistica.