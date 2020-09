Nei punti vendita Coop Liguria torna "Dona la spesa": raccolta di materiale didattico per famiglie in difficoltà

Il 3 settembre ha preso il via la settima edizione di “Coop per la scuola”, la raccolta che permette a genitori e nonni di sostenere le scuole dei propri figli facendo acquisti in Coop: i buoni raccolti attraverso la spesa possono essere donati agli istituti scolastici i quali, collezionandoli, possono richiedere i premi didattici contenuti in un apposito catalogo (tecnologia, materiali per la didattica, materiali di cartoleria, ecc.) Lo scorso anno, l’iniziativa ha distribuito alle scuole liguri premi per quasi 600.000 euro;