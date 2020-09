Albenga, i frontalieri del Carenda: "Grazie a Regione e comune per il lavoro svolto. Ma mancano due lotti"

In questi giorni si è parlato molto dei lavori fatti sui rii di Albenga e non sono mancate le polemiche tra comune e Regione.

A mettere a tacere la questione, con un ringraziamento complessivo, è un gruppo di una sessantina di frontalieri del Rio Carenda, che ha contattato la redazione di Savonanews per spiegare la situazione attuale.

Commentano i residenti della zona: "Da parte nostra un grazie va alla Regione Liguria e in modo particolare all'assessore uscente preposto a aree verdi e parchi, Stefano Mai, che si è sempre dimostrato presente e sensibile alle nostre problematiche.

Grazie anche a tutto il comune di Albenga, maggioranza e opposizione senza distinzioni, perché tutti hanno lavorato con attenzione e sensibilità ai problemi della nostra area".

Tuttavia i frontalieri del Carenda vogliono fare una precisazione: "Sappiamo che la messa in sicurezza del rio era articolata in quattro lotti. Noi abbiamo seguito quanto fatto e non possiamo fare a meno di notare che il progetto non è stato svolto in sequenza, ma sono stati effettuati i lotti 2 e 4, mentre mancherebbero ancora all'appello i lotti 1 e 3. Il risultato è che noi oggi vediamo il letto del corso d'acqua più vasto a monte e più stretto a valle. L'autunno si avvicina e prima o poi pioverà. Non osiamo, quindi, immaginare le conseguenze per le nostre abitazioni e le nostre terre.

Pertanto, pur grati per quanto svolto, ci appelliamo a Regione e Comune affinché anche gli altri lotti vengano portati a termine con sollecitudine prima della stagione delle piogge", concludono i frontalieri del Carenda.