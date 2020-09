Albenga, iniziati i lavori per la casa dell’outdoor in frazione Campochiesa

Lunedì 14 settembre partiranno ufficialmente i lavori di ristrutturazione e restauro del fabbricato “ex casa comunale” di Campochiesa eseguiti dalla ditta Formento. L’intervento, il cui progetto è stato realizzato dall’Arch. Bettino Cappellin, trasformerà l’edificio nella “Casa dell’Outdoor”, un centro per manifestazioni e servizi di carattere turistico e sportivo.

Afferma il vice sindaco Alberto Passino: “Questo progetto è molto importante, non solo per la frazione, ma per l’intero territorio e in particolare per l’aspetto sportivo e turistico e paesaggistico. La Casa di Campochiesa diventerà il cuore pulsante dell’outdoor nel nostro comprensorio che con il suo entroterra ha valli e sentieri da valorizzare attraverso lo sport all’aria aperta!”,

In particolare il primo lotto prevede: restauro degli intonaci di facciata; ristrutturazione del pavimento sfondato al piano terreno con realizzazione di vespaio aerato e riutilizzo ed integrazione delle piastrelle in cemento esistenti; rimozione delle pareti dei bagni di servizio del locale ex poste; riapertura della loggia preesistente tramite ricostituzione della parete a Sud di questa poggiante sulla fondazione originale opportunamente rinforzata; spostamento del Monumento ai Caduti presente in facciata in posizione protetta all’interno della loggia; riapertura della finestra preesistente presso il monumento ai caduti e parziale tamponamento della attuale porta di ingresso al fine di ricostituire la finestra originaria ridando al fronte la vecchia scansione delle bucature; predisposizione di parti degli impianti elettrico e termoidraulico; rinforzo del solaio del pavimento della sala riunioni al piano primo tramite inserimento di un profilo in acciaio a sporgere all’intradosso e poggiante sulle murature esistenti e sul nuovo muro centrale.

Il tempo di esecuzione previsto per la realizzazione del primo lotto è di 182 giorni.

“Abbiamo atteso il mese di settembre per dare meno disagio possibile anche alla frazione e poter partire senza interruzioni di cantiere che agosto avrebbe generato" conclude il vice sindaco Passino.

Ilaria Calleri consigliere delegato alla frazione di Campochiesa aggiunge: “L’immobile si affaccia sulla piazza principale del nucleo storico di Campochiesa e credo che questo intervento, che verrà sicuramente molto apprezzato dagli abitando, renderà ancora più unica e bella la nostra frazione. Sono molto soddisfatta di questo importante intervento che porterà benefici a tutta la città".