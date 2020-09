Bonasera: "Ripresa anno scolastico in presenza e sicurezza nei plessi gestiti dalla Provincia di Savona"

La ripresa dell’anno scolastico in presenza ed in sicurezza è stato l’obiettivo di tutti coloro che si sono occupati di scuola in questo particolare momento. Troppo importante il risultato che ha visto impegnati dal Provveditore ai Dirigenti scolastici agli insegnanti ed agli ausiliari. Obiettivo raggiunto, che mi è stato confermato durante i sopralluoghi che ho effettuato in questi giorni, con la responsabile dell'edilizia scolastica, presso tutti i plessi gestiti dal nostro Ente.

"La Provincia – afferma Francesco Bonasera, vice presidente con delega all'Edilizia Scolastica - non si è tirata indietro ed ha fatto la sua parte in modo determinante. La ricerca di spazi per garantire la sicurezza nelle scuole ed il distanziamento sociale ci ha visto impegnati da maggio ininterrottamente".

"Abbiamo cercato – prosegue Bonasera – ogni soluzione possibile a volte anche difficile per creare più aule e per offrire ai Presidi spazi idonei per ripartire in presenza. Da troppi anni non si è investito per edificare nuovi poli scolastici ma si è sempre lavorato sulle strutture esistenti. Per tale ragione, d'intesa con il Presidente Pierangelo Olivieri, stiamo predisponendo gli atti per destinare un immobile di proprietà, tolto dal mercato, a nuova sede scolastica: “il Varaldo” di Savona. In questo immobile verranno ricavate 8 nuove aule, uffici e laboratori. Una decisione importante ed onerosa ma che come pubblici amministratori eravamo tenuti ad assumere nell'interesse dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Per gli interventi necessari, quasi tutti completati, abbiamo utilizzato fondi propri e fondi MIUR. Alcuni ulteriori stanziamenti ci sono stati appena notificati, ed anche se arrivati con ritardo rispetto all'apertura dell'anno scolastico, li utilizzeremo per migliorare ancora situazioni logistiche diverse".

"In questi mesi abbiamo avuto anche assidui contatti con gli amministratori, sede di Istituti secondari, dalla maggioranza dei quali abbiamo trovato ampia collaborazione - prosegue - Un impegno fatto di uomini, in prima linea i miei funzionari ai quali va il mio sentito ringraziamento, che hanno consentito alla Provincia di impiegare circa e fino ad oggi 1.728.000 Euro di risorse".

Questi gli interventi messi in campo:

Istituto Giancardi – Galilei – Aicardi di Albenga

Sezione Agrario: creazione nuove aule e laboratori in locali al piano terreno concessi in uso dal Comune di Albenga.

Sezione Alberghiero: ampliamento e nuova distribuzione locali cucina e modifiche interne.

Liceo Scientifico Statale e Sezione Classio “G.Bruno” di Albenga: lavori di risanamento in Viale Pontelungo, adeguamento nuovo locale ceduto dal Comune in Via Bologna.

Istituti Secondari Superiori di Finale Ligure: realizzazione nuova uscita di emergenza e utilizzo temporaneo di due locali concessi dal comune in via Celesia (Sezione Alberghiero); alla sezione Professionale in corso rinforzo strutturale di aula oggi chiusa; al Liceo Issel recupero di un aula con risistemazione del controsoffitto, trasformazione del laboratorio linguistico in aula.



Istituto Falcone di Loano: lavori di recupero del terzo piano con la creazione di nuove 6 aule disponibili per fine settembre.



Liceo Calasanzio di Carcare: in fase di esecuzione rinforzo strutturale delle volte e risanamento scala di accesso - risistemazioni interne - sostituzione persiane - messa in sicurezza laboratorio chimica; richiesta proroga di affitto locali ex IAL.

Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte

Sezione Ragionieri – Geometri: realizzazione nuovo servoscala per accesso aula ultimo piano.

Sezione Professionale – Industriale: lavori di realizzazione nuove tamponature e modifiche impianti elettrici per ricavare numero due aule.



Liceo Scientifico Statale “O. Grassi”: interventi risanamento interno.



Istituto Secondario Superiore “Alberti-Boselli”: interventi relativi all’ampliamento dell’impianto di riscaldamento per poter utilizzare spazi nei locali all’ultimo piano dello stabila (precedentemente non in uso) per recuperare due aule; risanamento interno – sostituzione infissi interni; rifacimento pavimentazione palestra ed adeguamento prevenzione incendi laboratori.



Liceo Statale Giuliano Della Rovere: rifacimento controsoffittature e adeguamento prevenzione incendi plesso via Manzoni;



Istituto Secondario Superiore “Ferraris – Pancaldo”: interventi di adeguamento impiantistico elettrico per l’installazione di apparati destinati alla sanificazione dei locali. Lavori di rifacimento copertura palazzina uffici.



Istituto Secondario Superiore “Mazzini – Da Vinci” Sede via Aonzo, 2 – Savona

Sezione Odontotecnico-Ottici-Aziendale plesso via Oxilia: realizzazione nuove alimentazioni elettriche nelle aule – in fase di progettazione spostamento 8 classi presso l’immobile ex Varaldo.

Sezione aziendale plesso via Aonzo: in fase di progettazione spostamento segreteria presso l’immobile ex Varaldo.

Sezione professionale plesso via alla Rocca: nuove distribuzioni interne con demolizioni tramezzature e sistemazioni.

Liceo “Chiabrera – Martini” via Caboto- Savona

Sezione Classico: interventi per lo spostamento della biblioteca nel locale palestra al fine di poter recuperare numero tre locali da destinare alla didattica (gli studenti utilizzeranno altre palestre o spazi alternativi per le attività motorie); uso di un locale ceduto temporaneamente dalla sezione nautico.

Sezione Artistico: in fase di verifica utilizzo locale (ex banda Forzano (di proprietà Comune di Savona) la cui durata non può essere annuale come proposto ma vincolata a 5 anni come stabilito dall'utilizzo dei fondi PON.



"Obiettivi importanti realizzati, che proseguiranno in questi mesi almeno fino al 31 dicembre 2020" conclude Bonasera.