Finale, primi passi verso la creazione della Consulta delle frazioni: pronto il bando per accedere alle liste

La sua nascita è stata auspicata da molti, così come molte sono state le perplessità sul regolamento espresse dalla minoranza consigliare nella seduta del Consiglio Comunale che ne ha approvato in via definitiva la genesi. Ma ora è finalmente pronta a prendere vita la tanto attesa Consulta delle Frazioni di Finale Ligure.

Nei prossimi giorni sarà infatti pubblicato il bando pubblico per la formazione dell'albo dei cittadini interessati alla nomina a membro delle Consulta, una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini potranno essere attivi nell'amministrazione del territorio comunale.

Si tratterà di un organo con funzione consultiva e propositiva che focalizzerà la propria attenzione principalmente su viabilità, piani commerciali, lavori pubblici e gestione dei servizi pubblici dei sei rioni identificati nel regolamento (Varigotti, Gorra-Olle, Manie-Selva-Monte, San Bernardino-Monticello, Perti-Zona Industriale e Calvisio-Verzi), i cui membri verranno nominati dal sindaco tra i presenti nell'albo per cui si va ad aprire il bando.

Ad esso potranno accedervi i cittadini residenti nella frazione o i titolari di un'attività ivi ubicata, mentre l'accesso alle liste sarà interdetto agli amministratori comunali e ai dirigenti delle società partecipate del Comune o dello stesso ente.

La domanda potrà essere presentata in carta libera da compilare secondo il modello che il Comune metterà a disposizione allegato al bando entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso.