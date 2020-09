Regione Liguria, presentato il piano per il rientro a scuola. Toti: "Noi pronti a ripartire il 14 da Sarzana a Ventimiglia" (VIDEO)

Il presidente uscente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto in una conferenza stampa, presso la Sala Trasparenza per rendere note le misure assunte al fine di affrontare la nuova fase dell’emergenza Covid-19 negli istituti scolastici, messe a punto insieme all'ospedale Gaslini.

"Ribadisco che noi, come Regione Liguria, siamo pronti a ripartire con la scuola lunedì 14 settembre, da Sarzana a Ventimiglia - ha dichiarato Toti -. Nei giorni scorsi abbiamo chiuso con l'ANCI la ricognizione lo stato degli edifici scolastici, i lavori finanziati dal Governo per l'adeguamento degli spazi e delle aule, così come la ricognizione dei bisogni e delle e le necessità del trasporto pubblico locale a seguito dell'intesa firmata tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni circa l'affollamento e le modalità del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro".

"Sono soddisfatto a livello sanitario della risposta che abbiamo avuto da tutti, è un piano complesso che riguarda ovviamente il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, medici di medicina generale sul territorio che sono i primi che si devono far carico delle famiglie - ha aggiunto Toti -. Ma questo riguarda anche tutte le nostre Asl, le quali hanno predisposto aree apposite per fare i tamponi dove questi devono essere necessari, con una linea privilegiata con luoghi dedicati".

Il punto di Giovanni Toti sull'inizio dell'anno scolastico in Liguria dal punto di vista della Regione:

Il protocollo per la sicurezza sanitaria delle scuole riassunta sall'assessore uscente Sonia Viale:

Il direttore sanitario del Gaslini Paolo Petralia fa il punto sul ruolo dell'ospedale pediatrico genovese nella gestione dell'epidemia e del tracciamento dei contagiati in concomitanza con l'apertura delle scuole:

Per l'inizio dell'anno scolastico è stato anche messa a punto una particolare attività volta alla tutela psicologica degli studenti reduci da una lunghissima pausa dalla didattica. Le spiegazioni dell'assessore uscente Ilaria Cavo:

La diretta completa della conferenza stampa: