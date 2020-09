Tovo, lunedì 14 settembre riaprono le scuole. Oddo: "Ringrazio tutti quanti hanno lavorato per riuscire ad aprire"

"Lunedì le scuole a Tovo San Giacomo riapriranno. E non è una banalità. Sono stati mesi difficili, affrontati però in costruttiva sinergia con l'Istituto Comprensivo, le insegnati e gli Uffici comunali coordinati dall'assessore Diego Rubado. Ringrazio tutti quanti hanno lavorato per riuscire ad aprire, in Sicurezza le nostre scuole: un grazie in particolare va alla prof.ssa Manno, dirigente del nostro Istituto comprensivo". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, annuncia via Facebook l'imminente riapertura delle scuole nel comune della Val Maremola.

"Ci saranno numerose novità, molte positive, alcune meno, ma vi assicuro che, dal punto di partenza in cui c'eravamo trovati, è il massimo che si poteva fare oggi stante le linee guida sulla sicurezza Covid-19 - prosegue Oddo - Innanzitutto sono state rimodulate le aule della scuola primaria, garantendo così spazi e distanze di sicurezza fra gli alunni ed i docenti. La sala mensa è stata convertita in una capiente aule e gli spazi che erano occupati dalla Biblioteca ora sono a disposizione come spazi educativi. Il Comune di Tovo San Giacomo si è fatto carico di acquistare i nuovi arredi (banchi e sedie) e una nuova lavagna LIM che a breve saranno disponibili nelle due scuole: si è trattato di una spesa ingente, non preventivata e supportata oltre che da nuovi fondi comunali e dai contributi del POF, anche da una donazione dell'azienda Fondazioni Speciali di Anna Lanfranco che ha voluto così dare un aiuto concreto al nostro paese".

"Poi due grandi novità - continua il primo cittadino - la terza sezione nella Scuola dell'Infanzia: una grande conquista per il nostro territorio, un nuovo spazio per far crescere i nostri bimbi a ulteriore dimostrazione della positiva dinamica abitativa che fa di Tovo San Giacomo un paese in costante crescita demografica; una nuova aula ad elevato apprendimento scolastico realizzata su un progetto presentato dalle insegnati della Scuola primaria e per la sua valenza didattica finanziato dall'Unione Europea con 20.000,00 euro, che sarà al servizio degli alunni nella quale potranno sperimentare la scuola sotto nuovi punti di vista".

"Vi invito ora a leggere tutto il post dove, troverete tutte (o quasi) le risposte alle vostre domande. Scuolabus: il servizio inizierà lunedì, sia per la scuola Primaria, sia per quella dell'Infanzia. I genitori saranno contattati a breve dall'autista dello scuolabus per verificare le postazioni ed orari. Mensa: il servizio inizierà dal 5 ottobre. Con gli accorgimenti adottati per la sicurezza dei bambini e dei docenti, la somministrazione dei piatti preparati nella cucina dell'asilo avverrà direttamente in classe. Scuola Integrata: al momento non è possibile, purtroppo, far partire il servizio. Troppe e impossibili da applicare gli accorgimenti su questo servizio: ad esempio, non possiamo infatti permettere la promiscuità fra bambini di diverse classi come anche l'accesso di personale esterno (cooperativa) nel plesso scolastico. Se e quando cambieranno le direttive, saremo pronti a verificare la partenza del servizio. Ci dispiace moltissimo: su questo aspetto abbiamo sempre investito molto ed era uno dei fiori all'occhiello della nostra scuola. Abbiamo provato fino all'ultimo giorno utile, con varie e diverse proposte, ma per ora non si può fare".