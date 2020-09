Quando l'amore non ha età: coppia si sposa oggi a Borghetto, lui compirà 80 anni domani

Si dice che l'amore non ha età e in molti casi è vero. Lui si chiama Marino Francesco Gorsici e festeggerà il suo ottantesimo compleanno proprio domani, 12 settembre; lei si chiama Anna Grotteria e di anni ne ha sessantuno. Entrambi sono belli come il sole, in forma smagliante e non dimostrano minimamente la loro età anagrafica.

Marino Francesco e Anna hanno deciso di convolare a nozze oggi, nello storico Palazzo Elena Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito: decisamente un bel regalo di compleanno per il neo-sposo.

Commenta con sentito trasporto il sindaco Giancarlo Canepa, che ha unito in matrimonio Marino e Anna: "Li ho visti veramente felici ed emozionati, nei loro occhi si leggeva il vero amore e io stesso sono stato lieto di celebrare il rito civile. Sono davvero una bella coppia".