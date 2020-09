5 metodi pratici per fare soldi con Bitcoin nel 2020

Vorresti mettere le mani su un po' di bitcoin gratis, eh? Ormai potresti avere sentito parlare di come fare soldi con bitcoin. Il denaro magico del web. La moneta digitale che può essere scambiata o utilizzata per fare acquisti.

Questo denaro digitale utilizza la crittografia per rendere le transazioni sicure e istantanee da qualsiasi parte del mondo. Non regolata da nessuna banca, governo o riserva federale, questa rete aperta è gestita dagli utenti e dagli investitori stessi. Ecco la nostra guida per guadagnare soldi veri con bitcoin nel 2020.

1. Siti web Pay to click (PTC)

Diversi siti web vi pagheranno in bitcoin se guarderete un annuncio o farete clic su una certa pagina contenente degli annunci. Se vuoi farti un bel gruzzolo di bitcoin in poco tempo, questa può essere una buona idea. Tieni, però, a mente che raggiungere una somma di denaro significativa è ancora un lavoro piuttosto duro e che richiede molta pazienza. Ad esempio, BTC4ADS paga circa 100 satoshis (0.00000100 ฿) e Coinadder circa 25 satoshis per click.

2. Fare micro-lavori

Proprio come Microworkers e Cloudfactory, che vi pagano una piccola quantità di denaro per svolgere compiti molto semplici come guardare un video di Youtube o rispondere a un sondaggio di qualcuno. Ci sono diversi siti di micro-lavori che ti pagheranno in bitcoin. Bitcoinget è il giocatore principale in questo mercato e ti pagherà circa 20.000 satoshi per attività, mentre ci sono diversi altri come Cointasker che offrono somme leggermente inferiori.

3. Aiutare gli altri e fatti dare la mancia in bitcoin

È possibile anche ottenere mance in bitcoin aiutando altre persone. Una delle piattaforme più importanti per farlo è bitfortip, che punta sul bitcoin come incentivo per aiutare le persone. Incentivi come questo aiutano a costruire un'atmosfera positiva intorno alla comunità e anche ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi.

4. Bitcoin trading

C'è il potenziale per fare un sacco di soldi commercializzando bitcoin. A differenza di acquisto e detenzione, commercializzare bitcoin significa che acquistare a basso prezzo e rivendere ad un prezzo più alto. Ovviamente, questo richiede pratica e conoscenza del mercato e in una certa misura una sfera di cristallo. Applicazioni come bitcoinup.io/it/ possono aiutarti a fare un trading di successo e guadagnare un sacco di bitcoin!

5. Scrivere riguardo ai Bitcoin

La cryptocurrency, in generale, è una nuova nicchia e non ci sono ancora tanti scrittori che la conoscano veramente. Ciò significa che il mercato è invaso da nuovi copywriter che semplicemente rielaborano il contenuto già esistente, di fatto contribuendo al deterioramento della qualità. Ma se realmente te ne intendi e hai buone abilità di scrittura, potrai veramente fare i soldi.

Attento, però!

Ci sono ancora delle piccole avvertenze a cui vorrei facessi attenzione prima di iniziare la tua avventura nel bitcoin. Fai attenzione alle truffe! Purtroppo, esistono tanti malintenzionati all’interno del mondo del bitcoin, per questo sarebbe utile abilitare Google 2FA, eseguire il backup del tuo dispositivo o mantenere aggiornato l'antivirus.