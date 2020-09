Perché hai scelto la scuola da estetista? E’ l’ultima domanda che abbiamo posto durante gli esami di luglio alle 15 ragazze che hanno conseguito presso la sede di Ceva del Cfpcemon la qualifica di Operatore del Benessere indirizzo Estetica.

“Mi piace far stare bene le persone.”

Quasi tutte hanno risposto con questa frase, la stessa che ha chiuso lo spettacolo “L'arte del make-up: il quadro prende vita” con cui a dicembre avevano portato sul palco del Teatro Marenco la loro passione e futura professione.

Per alcune la scelta della scuola è arrivata durante l’ultimo anno delle medie ma molte sono state quelle che, iscritte ad un percorso che non le rappresentava più, hanno preso la decisione coraggiosa di cambiare indirizzo di studi ed impegnarsi nel settore dell’estetica.

Il corso di Estetista (Qualifica triennale di Estetista Erogazione dei servizi di trattamento estetico) dura tre anni e possono iscriversi gratuitamente tutti i giovani da 14 a 24 anni in possesso della sola licenza media inferiore. (link al corso)

«Il nostro Centro di Formazione attiva questo corso dal 2011 – spiega il Direttore Mario Barello - molte delle estetiste qualificate negli anni hanno proseguito conseguendo l’abilitazione che consente loro di aprire un’attività, alcune hanno fatto belle esperienze all’estero e un paio hanno già aperto il loro salone. Questo è stato possibile grazie al grande lavoro dei docenti delle materie professionalizzanti ma anche grazie alla “Didattica attiva”».

Anatomia, fisiologia e dermatologia, Capacità personali, Chimica e cosmetologia, Storia, Economia e lavoro, Gestione del servizio, Igiene e sicurezza del servizio, Laboratorio cure estetiche, Lingua inglese, Lingua italiana, Matematica, Scienze, Sicurezza, Tecnologie informatiche, Cittadinanza sono le materie del primo anno e la didattica attiva è un metodo che mette in sinergia le materie di base e quelle professionalizzanti con un obiettivo finale, proprio con questo metodo è stato realizzato “l’arte del make-up”: prima una ricerca storica su un pittore e un quadro, poi la rielaborazione dei contenuti in lingua italiana, la trasformazione in una relazione digitale durante le ore di informatica e, solo a questo punto, le ragazze sono entrate nel laboratorio di estetica e ispirandosi al lavoro della make-up artist Lexie Lazer, hanno studiato e realizzato trucchi è il caso di dirlo, “a regola d’arte”, che riprendevano i quadri scelti.

«E’ con progetti come questi – prosegue la responsabile Simona Giacosa - che i nostri studenti allenano le soft skills: abilità spesso date per scontate a cui invece riserviamo un ruolo importante perché sono quelle che permetteranno loro di avere successo ogni volta che sarà necessario collaborare con altre persone, tanto nella vita lavorativa quanto in quella privata».

Il corso di Estetista si svolge a Ceva e la sede è facile da raggiungere in treno sia da Savona che da Torino.

Il trasporto è l’unico costo che rimane a carico degli allievi perché anche i materiali didattici sono forniti dall’ente finanziatore: è uno dei percorsi formativi finanziati dal POR FSE 2014 2020 tramite la Regione Piemonte per coloro che si trovano nel periodo di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, riconosciuto in tutta Italia e che rilascia una certificazione equiparata al 3° livello del quadro europeo delle qualificazioni (EQF).

“Come ente - conclude il direttore - stiamo ultimando la messa a punto del protocollo sanitario condiviso, abbiamo i banchi monoposto e dal 14 partiamo con tutte le cautele e in sicurezza.”

E’ ancora possibile iscriversi prenotando un colloquio conoscitivo a questo link

Via Regina Margherita, 2 • 12073 CEVA CN • 0174.701284