Perchè conviene giocare su casinò online con regolare licenza ?

I siti di casinò online esistono dall'inizio degli anni '90 e nel corso dei decenni ne abbiamo visto nascere molti ma anche tanti andare via improvvisamente e senza preavviso.

Fortunatamente mentre nei primi tempi non esisteva alcuna regolamentazione di tali siti, oggi invece quasi tutti sono sicuri in quanto membri di autorevoli società internazionali e giocabili anche in Italia, grazie alla licenza ottenuta presso la AAMS.

In riferimento a ciò, vediamo perché conviene giocare sui casinò online autorizzati dalla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regola il gioco d’azzardo in Italia.

I vantaggi di giocare in un casinò con regolare licenza

Uno degli svantaggi dei primi anni del gioco d'azzardo online in generale, era che senza regolamentazione non c'era modo di sapere se un sito di casinò che si sceglieva offrisse giochi equi e casuali.

In effetti, è stato dimostrato molte volte che alcuni casinò online non proponevano giochi equi, e come tale un giocatore non aveva alcuna possibilità di vincere. A seguito di ciò, molti governi del mondo invece di limitare i loro cittadini dal gioco d'azzardo online, si sono decisi a concedere una licenza e regolamentare i casinò online.

Questa svolta che possiamo definire epocale ha visto molti paesi ottenere dalle rispettive commissioni per il gioco d'azzardo o autorità di rilascio delle licenze per iniziare a offrire licenze di gioco a qualsiasi tipo di sito sia esso di casinò, che di bingo o di poker e scommesse.

Nel nostro paese per gli amanti del gioco d’azzardo ci sono Casinò live italiani 2020

che non pongono praticamente più limiti poiché si possono scegliere in qualsiasi angolo del mondo si trovino e con la consapevolezza che le loro informazioni personali e finanziarie siano al sicuro e che il valore dell’RTP (ritorno al giocatore in percentuale), sia equo.

Le licenze di gioco online regolarmente riconosciute in Italia

Iscriversi ad un casinò online che abbia una regolare licenza è oggi abbastanza facile, anche se è importante sottolineare che non tutte le commissioni sul gioco d'azzardo sono così rigorose per quanto riguarda il modo in cui lo autorizzano e regolano.

Infatti, se ci si imbatte ad esempio, in un sito di casinò ”autorizzato" in luoghi come Curacao o Costa Rica, non ci sarà la stessa protezione dei Casinò online sicuri che sono altamente regolamentati e concessi in licenza nel Regno Unito, in Spagna, Malta o Gibilterra, giusto per citare le autorità di controllo più conosciute e sicure dell’intero panorama del gioco d’azzardo online.

In base a quanto sin qui descritto, si evince che giocare alle slot machine online per la prima volta e ottenuto il primo checkout da un casinò autorizzato, non basta per dichiararlo sicuro poiché proprio la mancanza di una regolare licenza potrebbe essere una delle maggiori pecche.

A lungo andare infatti, specie se si accumula un buon bottino nel proprio conto gioco, c’è il concreto rischio che il sito all’improvviso viene oscurato e di conseguenza si perde tutto il capitale!