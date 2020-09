Grande Liguria: "L'ospedale di Cairo Montenotte sia riconosciuto come nosocomio di area disagiata"

Dichiara Elisa Ravera, candidata alle prossime elezioni regionali per Grande Liguria, lo schieramento facente capo al candidato presidente Giacomo Chiappori: "All’Ospedale di Cairo Montenotte deve essere riconosciuto lo status di ospedale di zona disagiata. Questo è uno dei primi provvedimenti che promuoveremo come Grande Liguria in ambito sanità.

Si tratta non solo di un atto di giustizia nei confronti della Valbormida, ma rientra nel programma di potenziamento dei presidi sanitari locali, quale atto che riveste carattere di estrema urgenza.

La recente pandemia ci ha insegnato e dimostrato che è assolutamente necessaria una rete ospedaliera che funzioni e che dia risposte funzionali a tutto il territorio".