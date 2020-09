Magdi Cristiano Allam presenta il suo libro "Stop Islam" e sostiene la candidatura di Barbara De Stefani (FdI): "C'è convergenza di valori e ideali" (FOTO e VIDEO)

Si è tenuta ieri sera a Loano, nell'elegante cornice del residence "Loano 2" di fronte ad una sala gremita di pubblico, la presentazione di "Stop Islam", il nuovo libro di Magdi Cristiano Allam. Alla serata organizzata dalla candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia Barbara De Stefani e dal circolo "Loano Tricolore" del presidente Massimo Zarrillo insieme a Fabrizio Marabello (vice coordinatore regionale di Riva Destra), hanno preso parte anche il coordinatore provinciale di FdI Claudio Cavallo, il candidato alle elezioni regionali Francesco Garofano, Silvia Rozzi (presidente del circolo Fratelli d'Italia Pietra Ligure Val Maremola), Maurizio Leo (presidente del circolo FdI di Andora) e Alessandro Chirivì, responsabile regionale del dipartimento famiglia del partito di Giorgia Meloni.

"Sono molto felice di questa serata che coinvolto un numero impressionante di persone - il commento di Barbara De Stefani, candidata per FdI alle prossime elezioni regionali - è importante per me vedere quante persone hanno a cuore l'approfondimento culturale sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione, che comunque è una delle tematiche regionali. La conoscenza delle culture diverse dalla nostra, delle religioni diverse dalla nostra, è un elemento fondamentale quando si parla di integrazione. Magdi Cristiano Allam ci ha dato la dimensione di una civiltà europea fragile, credo che in un momento come questo sia importante porre l'accento sull'identità nazionale, sul sentimento di orgoglio nazionale, al di là delle elezioni regionali".

Attenzione al dissesto idrogeologico, sostegno alle piccole medie imprese e al turismo, miglioramento delle infrastrutture (con i progetti della Carcare-Predosa e lo spostamento della ferrovia a monte con la trasformazione dell'attuale sedime ferroviario in una pista ciclabile), maggiore supporto alle forze dell'ordine: queste le idee per la Liguria che verrà da parte della candidata di Fratelli d'Italia. "Il filo conduttore delle nostre proposte è il buonsenso" ha infine concluso De Stefani.

"Perché 'Stop Islam'? Perché nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone, dobbiamo prendere atto che l'Islam come religione è totalmente incompatibile con le leggi laiche di uno stato di diritto, con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori della sacralità della vita di tutti, della pari dignità tra uomo e donna, con la libertà di scelta: valori che sostanziano la nostra civiltà - ha spiegato Magdi Cristiano Allam - Quindi se vogliamo salvaguardare questa nostra civiltà, senza guerre nei confronti di nessuno e senza mai discriminare i musulmani come persone, dobbiamo avere l'onestà intellettuale, il coraggio umano di mettere fuori legge l'Islam come religione dentro casa nostra, limitatamente ai nostri confini nazionali, così come ha fatto l'Europa per 1400 anni".

"Sono qui per sostenere Barbara De Stefani con cui c'è una convergenza sul piano dei valori, sul piano degli ideali - ha inoltre aggiunto il giornalista di origine egiziana ma naturalizzato italiano - ritengo che sia importante che oggi la cultura si arricchisca, sia impregnata di valori e di ideali affinché cessi di essere una semplice navigazione a vista, la ricerca del consenso costi quel che costi, ma sia anche una dimensione valoriale che abbia la prospettiva che corrisponda al riscatto della sovranità nazionale dell'Italia, alla salvaguardia del bene primario degli italiani e alla rinascita della nostra civiltà purtroppo decadente".