Stefano Mai replica a Niero: "Mai perso un euro per l'agricoltura nonostante il vostro PSR confuso e mal pensato"

Sul tema dei fondi per l'agricoltura l'assessore regionale uscente replica a Massimo Niero: "Vorrei ricordare al candidato del Partito Democratico, Massimo Niero, che il PSR è stato scritto dal suo partito. 1000 pagine e 50 sottomisure. Ognuna corrispondente a un bando diverso. Un marasma confusionario e mal pensato. Vorrei anche ricordare che quando mi sono insediato, nel , era ancora fermo a Bruxelles, quindi è partito con due anni di ritardo sempre per disattenzione dei suoi colleghi di partito."

"È certamente un PSR da riscrivere, che sicuramente deve dare maggiori risposte al territorio. Per questo motivo ho già concordato con le associazioni di categoria, 9 tavoli di lavoro per modificare le misure per il 2021 e porre le basi per la riscrittura del PSR che partirà nel 2023."

"Mi sembra che a parlare sia qualcuno che non conosce la materia e i fatti. È necessario, infatti, ricordare che siamo anche stati penalizzati da Agea su indicazione dei Governi di sinistra, e questo è emerso chiaramente nei confronti con la Commissione Europea, in quanto non ci venivano assegnate le applicazioni per l'apertura dei bandi e le istruttorie delle domande. Ma nonostante tutto, siamo riusciti a riposizionarci sopra la media delle altre Regioni nella gestione dei fondi."

"Nella politica agricola regionale il PSR deve essere uno strumento e non il fine. Quindi l'obiettivo per come l'ho sempre interpretato io, non è quello di permettere alle aziende di accedere contributi, ma è quello di sviluppare le imprese anche con l'aiuto di questi contributi. Per questo motivo mi sono concentrato sulle filiere, sulla ricerca, sulla trasformazione e sull'attivazione di nuovi canali commerciali. Non sono esattamente favorevole all'aggregazione delle imprese e ritengo che tutte quante debbano avere la stessa dignità, sia le piccole, che le grandi. E quindi chi non ha la possibilità di svilupparsi ulteriormente debba essere ugualmente aiutato. Sono però assolutamente favorevole, e ne ho dato già ampia dimostrazione, al lavoro di squadra. Vorrei che non dovessimo essere costretti a cedere alle richieste dei commercianti e per questo motivo ho anche progetti per stimolare il consumatore a cercare i nostri prodotti: i prodotti liguri."