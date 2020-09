Albenga: successo per la "cena in bianco" a favore della Croce Bianca

Si è svolta questa mattina presso la sede della Croce Bianca di Albenga un breve cerimonia per la consegna del ricavato della Cena in bianco organizzata ad agosto dalla Vecchia Albenga.

La presidentessa Marisa Scola ha consegnato nelle mani del Presidente Dino Ardoino un assegno di 4.200.00 euro, felice per la riuscita della manifestazione che fino all’ultimo era stata in forse a causa delle difficoltà organizzative causate dalla situazione pandemica ma che alla fine è stata realizza con la collaborazione dell’amministrazione comunale, dei consiglieri comunali dei soci della vecchia Albenga e dai Militi della Croce bianca nel parco del seminario dando ottimi frutti.

La signora Marisa Scola si è dichiarata felice e orgogliosa di aver aiutato anche in questo anno difficile la Croce Bianca con il cospicuo contributo ricavato e ha ribadito che la Vecchia Albenga sarà sempre al fianco della Pubblica Assistenza Ingauna.

A nome della Croce bianca ha ringraziato l’associazione il presidente Dino Ardoino: "Ringrazio di cuore la Vecchia Albenga per questo importante contributo che utilizzeremo per acquistare una delle tre ambulanze che se Dio vorrà inaugureremo la sera di Natale dopo la santa Messa. Oggi è un momento di festa anche se dobbiamo sempre tenere a mente le difficoltà legate alla pandemia alla crisi del mondo della sanità, del volontariato ed in particolare delle pubbliche assistenze. Il Coronavirus ci ha messo in difficoltà, si sono rovinati a causa delle cospicue sanificazioni diverse ambulanze che stiamo sostituendo (ricordo che nel periodo del look down abbiamo effettuato più di 2000 servizi e percorso più di 43 mila km). Un grazie ancora a tutti gli albenganesi che ci sono stati vicini e che hanno partecipato alla cena e a tutte le altre manifestazioni fatte in nostro aiuto e un ringraziamento all’amministrazione comunale che è sempre stata al nostro fianco e ai consiglieri comunali tutti che quando si parla di Croce Bianca sono tutti uniti lasciando da parte gli schieramenti politici".

La breve cerimonia si è conclusa con il saluto del Sindaco Dott. Riccardo Tomatis che tra l’altro ha ribadito: “La nostra Città a volte è fatta di mugugnoni, ma quando c’è da unirsi per il bene della comunità le nostre realtà associative ci offrono un grande esempio. Sono proprio loro il nostro fiore all’occhiello. La Croce Bianca è una realtà alla quale siamo legati da sempre, la loro attività è particolarmente importante e insostituibile per la città, ringrazio militi e volontari per tutto quello che hanno fatto in questo difficile periodo".