Albissola Marina: avviato il cantiere per il miglioramento della condotta di convogliamento delle acque bianche con nuovo innesto nel Rio Basci

"Nella giornata di martedì 8 settembre abbiamo aperto il cantiere in via dei Ceramisti, per la realizzazione di un grosso pozzo d'ispezione, all’altezza dell’Ipersoap, che servirà oltre a facilitare le periodiche verifiche sulle condizioni della sottostante tombinatura anche alla pulizia di quel tratto del Rio Basci". Così Luigi Silvestro, assessore alla Programmazione del Comune di Albissola Marina.

"Le lavorazioni per la realizzazione di questo intervento compresa la posa di 5 nuove piastre in acciao per la relativa copertura e le operazioni di sgombero materiali e pulizia del tratto del rio in argomento, dovrebbero durare circa una quindicina di giorni lavorativi. Detti lavori sono stati affidati alla Ditta Olivieri S.r.l. con sede in Albisola Superiore. Ultimato il cantiere provvederemo anche a programmare una serie successiva e ulteriore di interventi di pulizia e risagomatura lungo il corso del Rio" prosegue Silvestro.

"Ci scusiamo con i cittadini, per i disagi e per le ripercussioni negative sul traffico veicolare che questo cantiere comporta proprio in questa zona nevralgica, ma è un intervento necessario ed urgente che serve a mitigare il rischio idrogeologico dell'intera area" conclude infine l'assessore alla Programmazione del Comune di Albissola Marina.