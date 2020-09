Andora, questionario agli utenti del porto per conoscere il grado di soddisfazione dei servizi offerti

I diportisti di Andora invitati a dare un voto ai servizi del porto. È iniziata ieri pomeriggio a cura dell'A.M.A., l'Azienda Multiservizi del Comune di Andora, la distribuzione di questionari agli utenti dell'approdo, utili a conoscere la soddisfazione e la qualità percepita, verificare l'opinione sui servizi e sul rapporto qualità/prezzo. Al vaglio anche la cortesia degli operatori e i tempi di intervento in caso di emergenza. Nel pagellino sarà possibile dare un voto fra l'insufficiente e l'ottimo.

Silvia Garassino, Amministratore delegato di A. M. A., ha dato il via alla distribuzione direttamente sui pontili del porto che è certificato come Marina Resort, ovvero come una sorta di albergo galleggiante. Nei prossimi giorni sarà possibile ritirare il questionario anche negli uffici del porto.