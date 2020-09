Varazze, dopo 98 anni di attività chiude la Gastronomia Fratelli Incerti

"Domani mattina per l’ultima volta si accenderenno le luci delle nostre vetrine e alle 13 si chiuderà la porta di 98 anni di storia. Una storia fatta di una famiglia appassionata del proprio lavoro, in cui abbiamo messo impegno e dedizione per essere sulle vostre tavole sempre con prodotti di qualità!". Così, con un post sulla propria pagina Facebook, la Gastronomia Fratelli Incerti di Varazze annuncia la cessazione della propria attività fissata per domenica 13 settembre 2020.

"Una gastronomia che è passata attraverso le mani di 3 generazioni e che oggi, con non poco dispiacere, chiude per sempre le sue porte. Ma la meritata pensione ci attende! Grazie a tutti voi che ci avete scelto giorno dopo giorno e che, oltre che clienti, siete diventati anche amici!" concludono i titolari dell'esercizio commerciale.