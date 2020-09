Distilo (FdI): "Solo chiamando e aiutando le forze dell’ordine si può lottare per la sicurezza"

"Sto girando per l’intera provincia di Savona e in ogni luogo dove mi sono recato ho trovato un grido unanime: la sicurezza e il lavoro. Per questo faccio un appello pubblico a tutte le persone, che mi conoscono e non, per chiedere di aiutare e collaborare con le forze dell’ordine". Così Diego Distilo, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia.