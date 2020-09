Sanità, Arboscello (Pd): "I cittadini della provincia di Savona meritano rispetto"

"Il Ponente ligure e la Val Bormida hanno bisogno di ospedali pubblici e funzionamenti, in grado di rispondere alle necessità dei cittadini. Per questi territori chiedo a gran voce il potenziamento di alcune specializzazioni garantendo i servizi di prima necessità ai cittadini, soprattutto quelli più anziani o in difficoltà. Va creata quindi una rete estesa ed efficiente di assistenza domiciliare integrata e semi residenziale per garantire un legame solido tra ospedali e territorio soprattutto per anziani e soggetti più in difficoltà" conclude infine il candidato del Pd.