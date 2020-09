Si conclude quest'oggi l'iniziativa 'Dona la spesa', ideata e proposta da Coop Liguria per sostenere la formazione di bambini e ragazzi

Dona la spesa è una raccolta solidale di articoli di cancelleria (quaderni e quadernoni, penne, matite, colori, astucci, diari, pastelli, gomme, risme di carta, ecc…) da donare alle famiglie in difficoltà, già realizzata negli anni scorsi con un grande successo. L’obiettivo è quello di bissare il successo degli anni precedenti, quando – ad ogni occasione – gli articoli donati sono stati raccolti e distribuiti dalle associazioni che si occupano di lotta alla povertà e di iniziative rivolte ai più giovani. Per la città di Savona, la raccolta di materiali didattici avverrà c/o l’Ipercoop “Il Gabbiano” dalle 9:00 alle 21:00.

Per quanto riguarda la città di Savona le Associazioni hanno deciso di rispondere positivamente alla proposta di Coop Liguria ed unire le proprie forze per un obiettivo comune.



“Ancora una volta, importanti realtà del terzo settore savonese collaborano assieme, facendo rete, al fine di sommare le forze ed agire più efficacemente nel contrasto alla povertà e nell'aiuto alle famiglie che hanno difficoltà concrete a sostenere gli studi dei propri figli. Nello spirito della solidarietà e del mutuo soccorso, speriamo che in molti sabato compiano un piccolo gesto per sostenere chi, nella nostra città, è più in fragile ed in stato di bisogno” affermano i rappresentanti delle associazioni savonesi coinvolte nella raccolta solidale.