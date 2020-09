Cengio, servizio scuolabus affidato a TPL Linea: gli orari del servizio per tutti i gradi di istruzione

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, e dunque a partire da domani, lunedì 14 settembre, il servizio scuolabus del Comune di Cengio verrà svolto dalla Società TPL Linea.

A renderlo noto sul proprio sito istituzionale è l'amministrazione comunale, allegando alla nota l’orario provvisorio del servizio, per tutti i gradi di istruzione, ossia infanzia, primaria e secondaria di primo grado (CLICCA QUI). Salvo eventi straordinari, l’orario definitivo (così come il servizio per l’uscita pomeridiana) sarà in vigore dall'1 ottobre 2020 e ne verrà data comunicazione sul sito del Comune di Cengio.

L'invito dell'amministrazione ai genitori è quello di "rispettare gli orari, in particolare per il ritiro degli alunni alle fermate. L’alunno che non trova il genitore o un delegato ad attenderlo non viene fatto scendere dallo Scuolabus".