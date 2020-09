Cairo, incendio boschivo tra località Rebuffelli e Ville: rogo controllato da Vigili del fuoco e volontari AIB (FOTO)

Incendio in una zona di sterpaglie nel pomeriggio a Cairo Montenotte, tra le località Rebuffelli e Ville. Non ancora accertata la causa che ha portato il rogo a svilupparsi, ma fortunatamente ad andare a fuoco non è stato alcun manufatto.

Prima che le fiamme potessero minacciare seriamente le abitazioni presenti in zona è così intervenuto il DOS per le operazioni di spegnimento con l'elicottero. Sul posto sono inoltre intervenute due squadre di Vigili del fuoco, una da Cairo e una da Savona, tre squadre di volontari dell'Antincendio Boschivo e i carabinieri.

In questi minuti sono in corso le ultime operazioni di bonifica, e il pericolo sembra definitivamente smorzato. Non si registrano feriti o intossicati.