Coronavirus, cresce di 55 unità il bilancio degli attualmente positivi in Liguria

Sono 78 i nuovi casi di Coronavirus nella nostra Regione nelle ultime ventiquattr'ore, a fronte di 1.682 tamponi eseguiti.

Nella nostra provincia sono stati 15 di cui 2 contatti da caso confermato e 13 in strutture sociosanitarie. In Asl1 (Imperia) 1 positivo da accesso in ospedale. In Asl 3 (Genova) 11 di cui 5 contatti di caso confermato, 1 da accesso in ospedale e 5 da attività di screening. 51 in Asl 5 (Spezia) di cui 12 contatti di caso confermato e 39 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 266.435 (+1.682)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.852 (+78)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.588 (+6)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 10.264 (+72)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.2 (+55)

Casi per provincia di residenza - Totale 2.241 (+100)

Imperia 113 (-1)

Savona 216 (+9)

Genova 973 (-1)

La Spezia 736 (+44)

Residenti fiori Regione o estero 88 (-1)

Altro o in fase di verifica 170 (+5)

Ospedalizzati: 126 (+6) | 11 in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-1) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 6 (-) | 1 in terapia intensiva

Ospedale San Martino - 12 (-) | 3 in terapia intensiva

Ospedale Galliera - 14 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Ospedale Gaslini - 3 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 81 (+3) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.017 (+49)

Totale guariti (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi): 7.977 (+23)

Deceduti: 1.579 (-)