Savona, scontro tra auto tra via Montenotte e via Corsi: due persone in codice giallo al San Paolo

Incidente intorno alle 12.30 di quest'oggi a Savona, all'incrocio tra le centralissime via Montenotte e via Corsi, dove due mezzi, per cause non ben accertate, si sono scontrati.

Le due persone a bordo delle vetture, un uomo e una donna, hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari della Croce Bianca di Savona, che li hanno trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo.

Sul posto intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per regolare il traffico e accertare la dinamica del sinistro.