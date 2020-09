Scosceria (FdI): "La Regione organo legislativo su materie vitali: si voti un ligure vero e affidabile"

“La Regione Liguria è anche e soprattutto un organo legislativo che emana leggi in materie vitali per il nostro amato territorio. Ci vuole competenza e questa non si improvvisa. Cultura, esperienza politica e capacità ne sono i presupposti. Non facciamo eleggere chi potrà solo scaldare i banchi del Consiglio Regionale. Date fiducia a chi ne ha le qualità". Ad affermarlo è Renato Scosceria, candidato alle prossime elezioni regionali a sostegno del candidato presidente Giovanni Toti.